В Израиле на антивоенных протестах полиция задержала 18 человек

По информации СМИ, в ходе акций правоохранительные органы задержали несколько человек — наибольшее число пришлось на Тель-Авив, также задержания произошли в Хайфе. В последнем городе участие в протесте приняли около сотни человек, некоторые из них держали национальные флаги и выступали за прекращение боевых действий. Часть участников перекрыла проезжую часть, из-за чего мероприятие было признано незаконным.
В Тель-Авиве полиция разогнала аналогичную акцию на площади Габима, сославшись на действующие ограничения военного времени. Согласно установленным правилам, массовые собрания на открытом воздухе с числом участников свыше установленного лимита запрещены, а сами правоохранители заявили, что такие мероприятия могут представлять угрозу для безопасности людей.
Ранее сообщалось, что ветерана морской пехоты жестоко избили во время заседания в Верхней палате американского Конгресса за позицию по войне США и Израиля с Ираном.