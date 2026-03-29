Мирный житель погиб в Белгородской области из-за удара беспилотника ВСУ

Мирный житель погиб в результате атаки украинского БПЛА в Грайвороне Белгородской области. Об этом в воскресенье, 29 марта, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
— В городе Грайворон от удара FPV-дрона загорелась машина. Жители пытались потушить пожар, но в этот момент произошла повторная атака беспилотника ВСУ, в результате которой погиб мужчина. Приношу искренние соболезнования его семье, — написал он в Telegram-канале.
Ночью 28 марта несколько взрывов прозвучало над Брянском. Силы противовоздушной обороны отражали воздушную атаку Вооруженных сил Украины. Об этом написал Telegram-канал Shot. Очевидцы рассказали, что было слышно несколько сильных взрывов около 23:40. От громких звуков сработали сигнализации у машин, а жители города видели вспышки из окон домов.
В ночь на 28 марта средства ПВО ликвидировали 155 украинских БПЛА над российскими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
Также серия взрывов прозвучала над Ярославлем. Очевидцы сообщили о работе сил противовоздушной обороны по уничтожению украинских дронов и о ярких вспышках в небе. Об этом написал Telegram-канал Shot.