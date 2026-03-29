Дивиденды не пришли: пенсионер из Уссурийска отдал лжеброкерам три миллиона

В Уссурийске 63-летний местный житель клюнул на заманчивое объявление о быстром заработке в одном из мессенджеров. Мужчина просто искал способ подзаработать, а наткнулся на профессиональных аферистов. Об этом сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на прокуратуру.

Сразу после отклика с пенсионером связались «консультанты» из некой брокерской конторы. Они вежливо объяснили, как легко и быстро приумножить сбережения, и мужчина поверил. Следуя их четким инструкциям, он перевел на так называемые брокерские счета более трех миллионов рублей. Все шло гладко, пока пенсионер не решил обналичить набежавшие дивиденды.

Тут-то и выяснилось, что вывод средств — услуга платная. Аферисты начали выдумывать предлоги, чтобы вытянуть из жертвы еще денег. В этот момент мужчина наконец понял, что его развели, и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Прокуратура взяла на контроль ход расследования и установление личностей тех, кто обманул доверчивого инвестора.