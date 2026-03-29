При ударе БПЛА по Белгородской области погиб мирный житель

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. При ударе беспилотника по городу Грайворон в Белгородской области погиб мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Источник: © РИА Новости

«В городе Грайворон от удара FPV-дрона загорелся автомобиль. Жители пытались потушить пожар, но в этот момент произошла повторная атака вражеского дрона, в результате которой погиб мужчина», — написал он на платформе МAX.

Украинские боевики практически ежедневно обстреливают приграничные регионы. С августа 2024 года в Белгородской области действует режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.

ВС России в ответ наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше