При ударе БПЛА по Белгородской области погиб мирный житель

«В городе Грайворон от удара FPV-дрона загорелся автомобиль. Жители пытались потушить пожар, но в этот момент произошла повторная атака вражеского дрона, в результате которой погиб мужчина», — написал он на платформе МAX.
Украинские боевики практически ежедневно обстреливают приграничные регионы. С августа 2024 года в Белгородской области действует режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
ВС России в ответ наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.