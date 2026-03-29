В полиции области Абай прокомментировали видео о задержании водителя в Аягозе

В полиции напомнили, что с 13 марта 2026 года в Казахстане введена административная ответственность за немедицинское употребление наркотических средств. Согласно законодательству, для привлечения к ответственности достаточно самого факта наличия наркотических веществ в организме, независимо от степени опьянения.