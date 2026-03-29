Гладков: при ударе БПЛА по Белгородской области погиб мирный житель

В городе Грайворон Белгородской области в результате атаки беспилотника погиб мирный житель. Удар пришёлся по гражданскому объекту, что привело к возгоранию автомобиля. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
После первого удара местные жители попытались самостоятельно ликвидировать пожар. Однако в этот момент произошла повторная атака, в ходе которой был нанесён дополнительный удар по тому же месту.
В результате второго удара мужчина, находившийся рядом, получил смертельные ранения. Обстоятельства происшествия уточняются, а на месте работают экстренные службы.
Ранее стало известно, что украинские БПЛА атаковали две школы в Херсонской области.