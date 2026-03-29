Гладков: при ударе БПЛА по Белгородской области погиб мирный житель

При ударе беспилотника по городу Грайворон в Белгородской области погиб мирный житель.

Источник: Аргументы и факты

В городе Грайворон Белгородской области в результате атаки беспилотника погиб мирный житель. Удар пришёлся по гражданскому объекту, что привело к возгоранию автомобиля. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

После первого удара местные жители попытались самостоятельно ликвидировать пожар. Однако в этот момент произошла повторная атака, в ходе которой был нанесён дополнительный удар по тому же месту.

В результате второго удара мужчина, находившийся рядом, получил смертельные ранения. Обстоятельства происшествия уточняются, а на месте работают экстренные службы.

Ранее стало известно, что украинские БПЛА атаковали две школы в Херсонской области.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше