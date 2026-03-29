В Белгородской области при повторном ударе дрона погиб мужчина

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели мирного жителя в городе Грайворон в результате атаки беспилотника.
По его словам, опубликованным на платформе МAX, после попадания FPV-дрона загорелся автомобиль. Когда местные жители попытались самостоятельно потушить огонь, последовал повторный удар, в результате которого мужчина погиб.
Напомним, Министерство обороны России информировало, что 28 марта в течение девяти часов средства противовоздушной обороны уничтожили 26 украинских беспилотников самолетного типа. Дроны были сбиты над Белгородской, Курской, Тульской областями, Московским регионом и Республикой Крым.
Ранее сообщалось, что ребенок погиб при атаке БПЛА в Ярославской области.
