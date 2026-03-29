Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пенсионеры в Ростовской области потеряли 100 миллионов рублей в «новой МММ»

Почти 100 пенсионеров в Ростовской области, вложивших около 100 миллионов рублей в оказавшиеся финансовой пирамидой потребительские кооперативы, уже несколько лет не могут вернуть свои деньги. Организации «Донской кредит», «Добробуд», «Сберегательный капитал» и «Новые финансы» работали в Ростове-на-Дону, Таганроге и Шахтах, заманивая вкладчиков высокими процентами, сообщил в субботу, 28 марта, Telegram-канал Baza.

— Изначально кооперативы предлагали 13,5 процента годовых, потом подняли ставку до 29 процентов. Проценты они исправно платили до января прошлого года, а полные суммы по договорам должны были вернуть в сентябре. Однако пайщики не увидели ни выплат, ни самих организаторов, — сказано в публикации.

В Таганроге управляющий «Сберегательного капитала» сначала обещал вкладчикам вернуть их средства, затем письменно сослался на «тяжелую экономическую ситуацию» и закрыл офис. Аналогичная ситуация случилась и с другими кооперативами — их руководство исчезло, а организации в настоящее время проходят процедуру банкротства.

Пенсионеры обратились в Следственный комитет РФ, МВД и Центробанк. В полиции и СК начали доследственную проверку, в ЦБ указали, что кооперативы не входят в систему страхования вкладов, поэтому возвращать деньги нужно через суд.

Временный управляющий КПК «Новые финансы» заявил, что деньги вкладчиков, скорее всего, похищены, а прежние владельцы находятся в бегах.

— Общее число пострадавших может быть значительно больше, а сумма ущерба — достигать миллиарда рублей. В ближайшее время ожидается возбуждение уголовного дела о мошенничестве, — уточняется в посте.

26 февраля в пресс-службе Генпрокуратуры РФ сообщили, что в Москву из ОАЭ экстрадируют одного из участников финансовой пирамиды Life is Good Сергея Санникова. Он вместе с другими злоумышленниками обманул 18 тысяч граждан.

