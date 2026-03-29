Три тонны осетровой икры, незаконно добытой в Хабаровском крае, собирались продать в Москве

Трое жителей Хабаровского края вошли в состав преступной группы, действовавшей с август по октябрь 2024 года. Дельцы закупили у браконьеров в Ульчском районе 3 тонны осетровой икры стоимостью более 40 млн рублей. 208 картонных коробок намеревались отвезти на грузовом автомобиле в Москву, однако машина была задержана на трассе в Хабаровском районе. Икру изъяли.

«Грузовой тягач, полуприцеп, сотовые телефоны, являющиеся орудиями и средствами совершения преступления, конфискованы в доход государства, изъятая икра рыб осетровых видов подлежит уничтожению», — уточнили в телеграм-канале судов Хабаровского края.

Все подсудимые получили реальные сроки — от 3,5 лет до 5,5 лет. Их «коллег» осудили ранее.