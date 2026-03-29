Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На детской площадке в Артеме собака набросилась на 8-летнего мальчика

В микрорайоне Бабушкина города Артема 28 марта случилась неприятная история — местная собака набросилась на 8-летнего ребенка. Мальчик гулял по улице, когда животное внезапно проявило агрессию. Об этом сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на прокуратуру края.

Источник: ДЕЙТА

Надзорное ведомство уже взяло ситуацию под контроль. Сначала разберутся с владельцем животного — его ждет проверка за ненадлежащее содержание питомца. Но на этом дело не закончится. Прокуратура проследит, чтобы с хозяина собаки взыскали все траты на лечение пострадавшего мальчика и компенсацию морального ущерба. Семья ребенка не должна расплачиваться за чужую беспечность.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия. Вопрос о привлечении виновного к ответственности и возмещении вреда остаются на контроле надзорного ведомства.