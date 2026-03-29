Собянин: Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву

Силы противовоздушной обороны ликвидировали один украинский дрон, который направлялся в сторону Москвы. Об этом в воскресенье, 29 марта, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— Уничтожен один беспилотник при попытке атаковать Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал он на своей странице в MAX.
В ту же ночь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что мирный житель погиб в результате атаки украинского БПЛА в городе Грайвороне. По его словам, от удара FPV-дрона загорелся автомобиль, жители пытались потушить пожар, но в этот момент произошла повторная атака беспилотника ВСУ, в результате которой погиб мужчина.
Ночью 28 марта несколько взрывов прозвучало над Брянском. Силы противовоздушной обороны отражали воздушную атаку Вооруженных сил Украины. Об этом написал Telegram-канал Shot. Очевидцы рассказали, что было слышно несколько сильных взрывов около 23:40.
В ночь на 28 марта средства ПВО ликвидировали 155 украинских БПЛА над российскими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.