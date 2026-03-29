Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Париже предотвратили попытку взрыва у здания американского банка

В МВД Франции рассказали об угрозе взрыва из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Источник: Аргументы и факты

Глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что предотвращённая попытка взрыва у отделения американского банка в центре Парижа может быть связана с событиями на Ближнем Востоке. В ходе операции полицейские задержали одного подозреваемого, второй находится в розыске.

Нуньес отметил, что подобные действия могли быть вдохновлены предыдущими инцидентами в соседних странах, после которых последовали заявления групп, касающиеся регионального конфликта. Он подчеркнул, что подобная активность отражает влияние внешних событий на безопасность внутри Франции.

Министр также связал парижский инцидент с аналогичными происшествиями в Нидерландах, Бельгии и Великобритании, а также с акцией протеста против американо-израильских ударов по Ирану у посольства США в Осло, подчеркнув международный контекст угроз и рисков.

Ранее российская Федеральная служба безопасности пресекла готовившийся украинской стороной теракт на представителя силовых структур в Ставрополе.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше