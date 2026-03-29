В Париже предотвратили попытку взрыва у здания американского банка

Глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что предотвращённая попытка взрыва у отделения американского банка в центре Парижа может быть связана с событиями на Ближнем Востоке. В ходе операции полицейские задержали одного подозреваемого, второй находится в розыске.
Нуньес отметил, что подобные действия могли быть вдохновлены предыдущими инцидентами в соседних странах, после которых последовали заявления групп, касающиеся регионального конфликта. Он подчеркнул, что подобная активность отражает влияние внешних событий на безопасность внутри Франции.
Министр также связал парижский инцидент с аналогичными происшествиями в Нидерландах, Бельгии и Великобритании, а также с акцией протеста против американо-израильских ударов по Ирану у посольства США в Осло, подчеркнув международный контекст угроз и рисков.
Ранее российская Федеральная служба безопасности пресекла готовившийся украинской стороной теракт на представителя силовых структур в Ставрополе.