Собянин сообщил о втором БПЛА, уничтоженном на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны сбили еще один беспилотник ВСУ, который направлялся в сторону Москвы. Об этом в воскресенье, 29 марта, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Силы противовоздушной обороны сбили еще один беспилотник ВСУ, который направлялся в сторону Москвы. Об этом в воскресенье, 29 марта, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Ликвидирован еще один БПЛА при попытке атаковать Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал он на своей странице в MAX.

В ту же ночь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что мирный житель погиб в результате атаки украинского дрона в городе Грайвороне. По его словам, от удара FPV-дрона загорелся автомобиль, жители пытались потушить пожар, но в этот момент произошла повторная атака беспилотника ВСУ, в результате которой погиб мужчина.

Ночью 28 марта несколько взрывов прозвучало над Брянском. Силы противовоздушной обороны отражали воздушную атаку Вооруженных сил Украины. Об этом написал Telegram-канал Shot. Очевидцы рассказали, что было слышно несколько сильных взрывов около 23:40.

В ночь на 28 марта средства ПВО ликвидировали 155 украинских БПЛА над российскими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
