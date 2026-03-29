В Полтавской области зафиксировали подземные толчки на фоне тревожных событий

Неожиданная сейсмическая активность встревожила жителей северо-востока Украины — вечером 28 марта в Полтавской области произошло землетрясение.

Источник: Life.ru

По данным Главного центра специального контроля, подземные толчки магнитудой 3,2 были зафиксированы в Полтавском районе на глубине около 8 километров. Специалисты уточнили, что эпицентр находился в пределах области, а сама активность носила локальный характер.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало. Причины произошедшего пока не раскрываются, однако сейсмологи продолжают внимательно следить за обстановкой в регионе.

При этом на фоне происшествия внимание привлекают и недавние сообщения о повреждениях газодобывающей инфраструктуры в Полтавской области. Недавно компания «Нафтогаз Украины» заявляла, что её объекты в регионе в последние дни подвергались атакам.

Ранее Life.ru писал, что сейсмическая активность фиксируется и в Европе. У берегов Сицилии произошло более мощное землетрясение магнитудой 5,2. Толчки ощущались на значительном расстоянии.

