Shot: Взрывы прогремели над Смоленском

Взрывы прозвучали над Смоленском. Жители города сообщили о вспышках в небе и работе сил противовоздушной обороны по украинским беспилотникам. Об этом в воскресенье, 29 марта, написал Telegram-канал Shot.
— Местные жители рассказали, что несколько взрывов было слышно около 02:10 на юге города, а также в районе поселка Миловидово. По словам очевидцев, видны яркие вспышки в небе и слышен звук мотора. Силы ПВО отражают воздушную атаку дронов-камикадзе ВСУ, — говорится в публикации.
На данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
В ту же ночь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что мирный житель погиб в результате атаки украинского БПЛА в городе Грайвороне. По его словам, от удара FPV-дрона загорелся автомобиль, жители пытались потушить пожар, но в этот момент произошла повторная атака беспилотника ВСУ, в результате которой погиб мужчина.
Ночью 28 марта несколько взрывов прозвучало над Брянском. Силы противовоздушной обороны отражали воздушную атаку Вооруженных сил Украины. Об этом написал Telegram-канал Shot. Очевидцы рассказали, что было слышно несколько сильных взрывов около 23:40.