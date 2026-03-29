Дроны ВСУ атаковали Смоленск, жители сообщают о взрывах

Очевидцы рассказали, что первые несколько взрывов услышали около 02:10 ночи на юге города, а также в районе посёлка Миловидово. Помимо вспышек в небе отчётливо слышен характерный звук моторов БПЛА. К этому часу официальной информации о возможных разрушениях и других последствиях на земле пока не было.
Этой же ночью беспилтники ВСУ атаковали Московский регион. Мэр Сергей Собянин сообщил о двух подбитых целях. Обломки дронов упали на землю — там работают экстренные службы.
