Дроны ВСУ атаковали Смоленск, жители сообщают о взрывах

Серия взрывов прогремела в небе над Смоленском ночью 29 марта. Город атаковали украинские беспилотники. Со слов жителей, в небе видны вспышки от работы систем противовоздушной обороны. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Очевидцы рассказали, что первые несколько взрывов услышали около 02:10 ночи на юге города, а также в районе посёлка Миловидово. Помимо вспышек в небе отчётливо слышен характерный звук моторов БПЛА. К этому часу официальной информации о возможных разрушениях и других последствиях на земле пока не было.

Этой же ночью беспилтники ВСУ атаковали Московский регион. Мэр Сергей Собянин сообщил о двух подбитых целях. Обломки дронов упали на землю — там работают экстренные службы.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше