В аэропорту Пулково ввели обслуживание рейсов по согласованию

Меры приняты для обеспечения безопасности полётов. В ведомстве предупредили, что возможны корректировки в расписании.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил об опасности атаки беспилотников в воздушном пространстве региона.
Также в ночь на 29 марта ограничения на полёты ввели ещё в семи аэропортах России. Меры действуют в воздушных гаванях Калуги (Грабцево), Пскова, Ульяновска (Баратаевка), Самары и Краснодара. Мера носит временный характер и направлена исключительно на обеспечение безопасности полётов.
