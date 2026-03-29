Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Пулково ввели обслуживание рейсов по согласованию

В аэропорту Пулково введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Как сообщили в Росавиации, авиагавань продолжает работать, но рейсы обслуживаются по согласованию с соответствующими органами.

Меры приняты для обеспечения безопасности полётов. В ведомстве предупредили, что возможны корректировки в расписании.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил об опасности атаки беспилотников в воздушном пространстве региона.

Также в ночь на 29 марта ограничения на полёты ввели ещё в семи аэропортах России. Меры действуют в воздушных гаванях Калуги (Грабцево), Пскова, Ульяновска (Баратаевка), Самары и Краснодара. Мера носит временный характер и направлена исключительно на обеспечение безопасности полётов.

