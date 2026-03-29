В чеченском посёлке Кундухово из-за подтопления эвакуируют жителей

Ранее в Дагестане из-за рекордных ливней были подтоплены подстанции в Махачкале и обрушились два пролёта железнодорожного моста в Хасавюрте. Глава региона Сергей Меликов назвал причиной ЧС выпадение более 50 мм осадков, что стало абсолютным антирекордом за последние годы. В Сулейман-Стальском районе Дагестана из-за сильных дождей вода в реке Курах-чай поднялась до критического уровня и смыла временный мост.