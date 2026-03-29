На подлёте к Москве сбили третий за ночь украинский дрон

Также этой ночью дроны ВСУ атаковали Смоленск. Очевидцы рассказали, что первые несколько взрывов услышали около 02:10 ночи на юге города, а также в районе посёлка Миловидово. Помимо вспышек в небе отчётливо слышен характерный звук моторов БПЛА.