В Красноярске заключенный пытался дать взятку сотруднику колонии строгого режима

Сотрудника красноярской колонии наградят за честность.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске заключенный пытался дать взятку сотруднику колонии строгого режима. Таким образом он хотел купить себе положительную характеристику для перевода на облегченные условия. Однако планам не суждено было сбыться.

Как рассказали в пресс-службе регионального подразделения ГУФСИН, случилось это в ИК-6 (здесь отбывают наказание мужчины, впервые осужденные к лишению свободы). Заключенный очень хотел сделать себе условия комфортнее. Выбрал, как ему казалось, облегченный способ — обратился к начальнику отряда по воспитательной работе. И предложил ему 150 тысяч за положительную характеристику.

Однако не учел честность и принципиальность сотрудника пенитенциарного ведомства. По статье «Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий» гражданину грозит срок до 8 лет лишения свободы. Сотруднику ИК-6 объявили благодарность, его ждет премия.