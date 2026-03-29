В Ленобласти ночью сбили семь беспилотников ВСУ

По его словам, в воздушном пространстве Ленобласти были уничтожены семь БПЛА, а работа по обеспечению безопасности продолжается.
«7 БПЛА уничтожено в воздушном пространстве Ленобласти. Боевая работа продолжается», — подчеркнул глава региона.
Подробности о возможных разрушениях или пострадавших на данный момент не приводятся. Власти продолжают мониторинг обстановки и координацию действий экстренных служб.
Эта ночь выдалась напряжённой не только для северо-запада. Ранее Life.ru писал, что на подлёте к Москве силы ПВО сбили уже три украинских беспилотника.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.