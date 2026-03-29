Житель Приморья купил права за 125 тысяч и попался инспекторам ДПС

Возбуждено уголовное дело за использование поддельного водительского удостоверения.

Источник: PrimaMedia.ru

Полиция возбудила уголовное дело в отношении 25-летнего жителя Михайловского округа Приморья за использование поддельного водительского удостоверения, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

«Сотрудники ГАИ при несении службы в районе 1 км автодороги “Михайловка — Уссурийск” Михайловского муниципального округа остановили автомобиль марки Nissan Disel под управлением 25-летнего жителя Приморья. Молодой человек предъявил инспектору ДПС для проверки водительское удостоверение, в котором опытный сотрудник визуально обнаружил признаки подделки», — говорится в сообщении.

На место был вызван следственно-оперативный состав. Водителя отстранили от управления транспортным средством и доставили в отдел полиции. Поддельное удостоверение изъяли и направили на экспертное исследование, которое подтвердило его недействительность.

В ходе разбирательства мужчина признал, что никогда не проходил обучение в автошколе и не сдавал экзамены в ГАИ. Вместо этого он приобрёл фальшивые права через интернет-ресурс, заплатив за них 125 000 рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ («Использование заведомо поддельного документа»). Кроме того, за управление автомобилем без права на это составлен административный протокол по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ, и ему назначен штраф в размере 7 500 рублей.