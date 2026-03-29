Силы ПВО сбили 18 беспилотников ВСУ над Ленинградской областью

Силы противовоздушной обороны уничтожили 18 украинских БПЛА в Ленинградской области. Об этом в воскресенье, 29 марта, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Силы противовоздушной обороны уничтожили 18 украинских БПЛА в Ленинградской области. Об этом в воскресенье, 29 марта, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

— Сбито на данный момент 18 вражеских беспилотников. По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет, — написал он в Telegram-канале.

В ту же ночь взрывы прозвучали над Смоленском. Жители города сообщили о вспышках в небе и работе сил противовоздушной обороны по украинским дронам. Об этом написал Telegram-канал Shot. Местные жители рассказали, что несколько взрывов было слышно около 02:10 на юге города, а также в районе поселка Миловидово.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил, что мирный житель погиб в результате атаки украинского БПЛА в городе Грайвороне. По его словам, от удара FPV-дрона загорелся автомобиль, жители пытались потушить пожар, но в этот момент произошла повторная атака беспилотника ВСУ, в результате которой погиб мужчина.

Ночью 28 марта несколько взрывов прозвучало над Брянском. Силы противовоздушной обороны отражали воздушную атаку Вооруженных сил Украины. Об этом написал Telegram-канал Shot.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше