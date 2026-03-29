Маньяк из Новосибирской области признался в более 100 убийствах

Уроженец Бердска Алексей Гаськов, ранее судимый за изнасилование, в интервью информационной службе «Вести» заявил, что с 1995 года совершил более ста убийств.
По его словам, точного подсчёта он не вёл, а оценку дал «навскидку». В настоящее время Гаськов обвиняется в убийстве четырёх девушек в Подмосковье в 2002 году — его ДНК совпала с пробами с мест преступлений после повторных экспертиз, проведённых спустя 20 лет.
Алексей Гаськов родился в Бердске в 1975 году, пытался стать актёром, но был отчислен из театрального училища и ВГИКа из-за пьянства. В 2002 году, находясь в Москве на актёрских курсах, он убил в Подмосковье четырёх девушек, включая племянницу советника президента Перу.
После возвращения в Бердск его задержали по подозрению в убийстве, но позже выяснилось, что преступление совершил его близкий друг Михаил Юдин (так называемый «бердский маньяк»). В 2007 году Гаськов получил 10,5 года колонии строгого режима за изнасилование 11-летней дочери сожительницы.
Освободившись, работал водителем, женился, а в 2023 году изнасиловал 17-летнюю падчерицу. В январе 2025 года его задержали по обвинению в четырёх убийствах 2002 года на основании новых генетических экспертиз. На допросах он сознался и подробно описал каждое преступление.
Следствие продолжает работу по установлению возможных дополнительных эпизодов.