Порт Усть-Луга в Ленинградской области поврежден в результате атаки дронов ВСУ

В ту же ночь взрывы прозвучали над Смоленском. Жители города сообщили о вспышках в небе и работе сил ПВО по БПЛА. Об этом написал Telegram-канал Shot. Местные жители рассказали, что несколько взрывов было слышно около 02:10 на юге города, а также в районе поселка Миловидово.