Порт Усть-Луга в Ленинградской области поврежден в результате атаки дронов ВСУ

Двадцать семь украинских дронов ликвидировали над Ленинградской областью, есть повреждения в порту Усть-Луга. Об этом в воскресенье, 29 марта, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
— Сбито 27 беспилотников ВСУ. Есть повреждения в порту Усть-Луга. Никто не пострадал, — написал он в Telegram-канале.
По его словам, отражение атаки продолжается.
Ранее Александр Дрозденко передал, что силы противовоздушной обороны уничтожили 18 украинских дронов в Ленинградской области.
В ту же ночь взрывы прозвучали над Смоленском. Жители города сообщили о вспышках в небе и работе сил ПВО по БПЛА. Об этом написал Telegram-канал Shot. Местные жители рассказали, что несколько взрывов было слышно около 02:10 на юге города, а также в районе поселка Миловидово.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил, что мирный житель погиб в результате атаки украинского беспилотника в городе Грайвороне. По его словам, от удара FPV-дрона загорелся автомобиль, жители пытались потушить пожар, но в этот момент произошла повторная атака дрона, в результате которой погиб мужчина.