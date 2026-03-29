Отсутствие предупреждающих знаков привело к трагедии на трассе: дорожный инженер осужден в ВКО

«Расследование уголовного дела заняло около трех месяцев. В январе 2026 года дело было направлено в суд, и уже в марте судом вынесен обвинительный приговор. Суд признал инженера виновным по статье “Нарушение действующих на транспорте правил”, часть третья — деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, и назначил наказание в виде лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения, сроком на год», — сообщили в полиции.