В Британии автомобиль въехал в толпу

В британском городе Дерби произошёл инцидент с наездом автомобиля на людей, в результате которого пострадали несколько человек. Происшествие случилось вечером, примерно в половине десятого по местному времени.
Часть пострадавших получила тяжёлые травмы. Медики оперативно прибыли на место, оказали необходимую помощь и затем госпитализировали раненых для дальнейшего лечения.
Водителя, мужчину около 30 лет, задержали сотрудники полиции. Правоохранительные органы сообщили, что угрозы для жителей города в настоящий момент нет.
