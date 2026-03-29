Девушке 16-ти лет из Минусинска грозит до 3 лет тюрьмы за дропперство

Старшеклассница стала жертвой мошенников, откликнувшись на объявление о работе, которое нашла в одной из соцсетей.

В Минусинске 16-летняя девушка, решив заработать, попалась на удочку мошенников и может отправиться в места лишения свободы на срок до трёх лет за дропперство.

Как рассказали в МВД, старшеклассница откликнулась на объявление о работе, которое нашла в одной из соцсетей. Связавшийся с ней в ответ в мессенджере мужчина сообщил, что заработок «легальный», а от девушки требуется только доступ к мобильному приложению банка, где у неё открыта карта. За передачу данных школьнице пообещали десять тысяч рублей.

Решившись на сделку, девушка предоставила информацию аферистам, но денег так и не получила.

Полицейским, которые задержали старшеклассницу, школьница пояснила, что согласилась на «сотрудничество» из-за желания быстро заработать небольшую сумму денег.

Сейчас в отношении девушки возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи «Неправомерный оборот средств платежей».

«Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной части статьи, — лишение свободы на срок до трёх лет», — уточнили в МВД.