Следы из-под снега: новые детали о пропаже Усольцевых полгода назад

Со дня пропажи семьи Усольцевых в тайге Красноярского края прошло ровно полгода. 28 сентября 2025 года Сергей, Ирина и Арина вышли из своей машины возле поселка Кутурчин пошли в сторону леса на прогулку, и больше их никто не видел.
Что изменилось в жизни старшего сына Ирины Усольцевой и когда снова начнут искать семью — в материале aif.ru.
Последние следы Усольцевых: хронология исчезновения.
64-летний Сергей и 48-летняя Ирина из Красноярского края переживали, по словам их знакомых, непростой период в отношениях. В браке царил холод, поэтому Ирина, которая была психологом, предложила мужу небольшой совместный отдых. Сергей на предложение охотно откликнулся и изъявил желание поехать в живописное Кутурчинское Белогорье.
С собой супруги взяли свою пятилетнюю дочку Арину и собаку породы корги по кличке Лада. Сначала они провели несколько дней в гостевом доме в небольшом поселке Кутурчин, а в конце отдыха решили подняться на гору Буратинка.
28 сентября 2025 года они оставили машину возле поселка и пошли гулять. Местные жители позже отметили, что Ирина и Арина были совсем легко одеты. В первой половине дня было тепло, а позже — погода резко изменилась.
С тех пор семью никто не видел. Поиски, однако, начались лишь 1 октября. Сын Ирины от первого брака Данил Баталов не сразу забил тревогу, поскольку знал, что отчим Сергей — опытный походник и хорошо разбирается на местности.
Активная фаза поисков длилась до 12 октября, никаких следов семьи так и не было найдено. Официальной версией исчезновения, по данным местного СК, остается несчастный случай, однако выдвигались и другие предположения: от встречи с дикими зверями до побега в другую страну.
Охотники, опытные туристы и другие специалисты считают, что шансов найти Усольцевых живыми практически нет, поскольку они не взяли с собой достаточно медикаментов и продуктов.
Поиски продолжатся в мае.
Тем не менее поиски семьи не прекращаются. Депутат Законодательного собрания Красноярского края, опытный турист Алексей Кулеш в беседе с aif.ru отметил, что сейчас в тайге очень много снега, поэтому поиски возобновятся, когда снежный покров сойдет.
«Поиски будут продолжены после схода снежного покрова. В тех местах сейчас достаточно глубокий снег, достигает двух метров. Снежный покров сойдет, наверно, в конце мая или в начале июня. И с того момента и до поднятия зеленой растительности нужно будет использовать это время для поисков с помощью добровольцев и квадрокоптеров. Мы ждем потепления, таяния снега и будем готовиться к поискам», — пояснил Кулеш.
По словам специалиста, местные жители продолжают вспоминать о семье даже спустя полгода.
«Прошло полгода, но местные жители до сих пор их вспоминают. Регулярно причем. Многие люди спрашивают, когда будут продолжены поиски. Каждый раз отвечаю, что они начнутся примерно с конца мая или начала июня, когда сойдет снег», — пояснил Кулеш.
Судьба сына Усольцевой.
Старший сын Ирины Усольцевой в первое время после их пропажи сохранял довольно оптимистичный настрой. Он посещал телевизионные шоу и утверждал, что не верит в гибель семьи.
Баталов рассказал, что не знает, где находятся его мама, сестренка и отчим, однако уверен, что они живы. Тогда же он публиковал в социальных сетях шутливые видеоролики и кадры с празднования Хэллоуина, на который, по его словам, он потратил кругленькую сумму.
Странное поведение Баталова на фоне безостановочных поисков породило волну общественного порицания. Тогда молодой человек затих.
Если до этого он часто публиковал фотографии, то с октября и вовсе перестал. Накануне даты в полгода со дня пропажи Усольцевых он пропал из Сети.
Ранее были названы новые зацепки в поисках Усольцевых.