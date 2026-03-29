В Харьковской области, по имеющейся информации, сохраняется напряжённая обстановка, связанная с деятельностью групп, состоящих из дезертиров. По данным Telegram-канала «Северный ветер», такие формирования действуют на территории региона и создают угрозу безопасности.
Указывается, что участники этих групп не только занимаются нелегальной продажей военной амуниции и беспилотников через интернет, но и причастны к нападениям на местных жителей, сопровождающимся насилием.
Правоохранительные структуры испытывают трудности в противодействии этим группам. В отдельных случаях для задержаний привлекаются специальные подразделения, тогда как обычные патрули, по данным источника, стараются избегать прямых столкновений.
Ранее сообщалось, что украинские дезертиры совершили двойное убийство в Харьковской области. По данным полиции, двое военнослужащих самовольно покинули часть с оружием в начале января.