В Британии автомобиль въехал в толпу людей

Британская газета The Mirror сообщила, что в центре города Дерби вечером 29 марта произошел инцидент, в результате которого несколько человек пострадали.
По данным полиции, около 21:30 по местному времени (23:30 мск) автомобиль Suzuki Swift черного цвета совершил наезд на пешеходов в районе моста Фрайар-Гейт. Многие пострадавшие были госпитализированы с тяжелыми травмами.
Подозреваемый, мужчина примерно 30 лет, был задержан вскоре после происшествия.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.