Двенадцать пожаров общей площадью 140 га зафиксировано в Приморье за сутки

Напомним, пожароопасная обстановка на фоне отсутствия осадков усиливается в Приморье. По данным Примгидромета, к на этих выходных класс пожароопасности может повыситься до третьего. Отметим, что губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил разработать новый комплекс противопожарных мер с применением спецтехники и дронов.