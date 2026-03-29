Двенадцать пожаров общей площадью 140 га зафиксировано в Приморье за сутки

Двенадцать пожаров общей площадью 140 га зарегистрировали в Приморье за 28 марта. Один лесной пожар на 40 га возник в Уссурийском лесничестве Ханкайского округа и был потушен силами «Приморской авиабазы», сообщила пресс-служба Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморья.
На землях иных категорий зафиксировано девять ландшафтных пожаров (112,5 га) в Пограничном, Надеждинском, Шкотовском, Черниговском, Хасанском и Михайловском муниципальных образованиях.
Ещё два возгорания общей площадью 5,5 га произошли на территории ЛОМ «Ясное» в Хасанском районе.
За сутки пожарные подразделения МинГОЧС Приморья выезжали на тушение палов 56 раз.
К утру 29 марта в том же Уссурийском лесничестве Ханкайского округа обнаружен новый лесной пожар на площади 10 га. На месте работают 15 пожарных «Приморской авиабазы».
Напомним, пожароопасная обстановка на фоне отсутствия осадков усиливается в Приморье. По данным Примгидромета, к на этих выходных класс пожароопасности может повыситься до третьего. Отметим, что губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил разработать новый комплекс противопожарных мер с применением спецтехники и дронов.