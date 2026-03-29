В двух районах Ростовской области отразили атаку БПЛА

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 марта. /ТАСС/. Беспилотники уничтожены в Шолоховском и Родионово-Несветайском районах Ростовской области, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Источник: РИА "Новости"

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в Шолоховском и Родионово-Несветайском районах. Люди не пострадали», — написал он в Telegram-канале.

По данным губернатора, не обошлось без последствий на земле. «В результате падения обломков БПЛА в Шолоховском районе в хуторе Чукаринский повреждено остекление окна постройки в домовладении. Возгорания не было», — проинформировал он. Информация о последствиях будет уточняться, добавил губернатор.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
