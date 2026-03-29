Во Владивостоке двое человек избили троих парней и разбили им машину

Во Владивостоке обычный дорожный спор перерос в драку. В полицию обратились трое парней — двое 19-летних и один 22-летний. Они попросили разобраться с неизвестными, которые не только избили их, но еще и разбили автомобиль. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
Как выяснили оперативники, конфликт случился на дороге. Злоумышленники на своей машине подъехали к транспортному средству заявителей, а дальше все переросло в потасовку. Степень тяжести нанесенных травм сейчас устанавливают эксперты — пострадавшим уже выдали направления на судмедэкспертизу. Также полицейским предстоит подсчитать сумму материального ущерба.
Личности всех участников конфликта установили, а двоих уже задержали. Ими оказались 20-летний и 17-летний жители краевого центра. На парней завели уголовное дело по статье «Хулиганство». Сейчас правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.