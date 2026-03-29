В Минусинские 16-летнюю девушку задержали по подозрению в дропперстве

В Минусинске 16-летнюю девушку задержали по подозрению в дропперстве. Хотела подзаработать, но попала в крупные неприятности.
Как рассказали в пресс-службе краевой полиции, старшеклассница нашла в сецсетях объявление о подработке. И откликнулась. С ней связался мужчина через мессенджер и уверил: все легально, нужно только предоставить ему доступ к мобильному приложению банка, где у нее открыта карта. Пообещал ей вознаграждение — 10 тысяч рублей. Она передала ему все, что просил.
Однако сделка до конца не была совершена, вознаграждения школьница не дождалась. Вместо этого к ней в дверь постучались сотрудники полиции. Сейчас школьнице грозит до трех лет лишения свободы.