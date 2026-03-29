72 участка подтопило талыми водами в Иркутской области

Спасатели МЧС проводят работы для отвода талых вод.

Источник: ГУ МЧС по Иркутской области

72 приусадебных участка в четырех муниципальных образованиях Иркутской области подтоплены талыми водами на утро, 29 марта. Причиной стало обильное таяние снега. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном ГУ МЧС.

— На данный момент в Иркутском округе подтоплены 38 участков в селе Хомутово и 2 участка в селе Урик. В Усольском районе подтоплены 23 участка в селе Большая Елань. В Эхирит-Булагатском районе подтоплены 7 участков в поселке Усть-Ордынский. В Ольхонском районе подтоплены 2 участка в селе Еланцы, — говорится в сообщении ведомства.

Спасатели проводят работы для отвода талых вод, откачивают воду с подтопленных территорий, а также оказывают адресную помощь. На местах работают 28 сотрудников ведомства и 15 единиц техники.