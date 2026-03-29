72 участка подтопило талыми водами в Иркутской области

— На данный момент в Иркутском округе подтоплены 38 участков в селе Хомутово и 2 участка в селе Урик. В Усольском районе подтоплены 23 участка в селе Большая Елань. В Эхирит-Булагатском районе подтоплены 7 участков в поселке Усть-Ордынский. В Ольхонском районе подтоплены 2 участка в селе Еланцы, — говорится в сообщении ведомства.