В Ростове-на-Дону за сутки произошло два ДТП с участием автобусов

В донской столице продолжают фиксировать аварии с участием общественного транспорта. Два инцидента произошли 28 марта в разных районах города.
Как сообщают очевидцы, первое столкновение случилось на кольце на пересечении проспектов Королева и Космонавтов. Второй инцидент произошел на площади 2-й Пятилетки, где автобус протаранил автомобиль Hyundai Accent.
К счастью, в обеих авариях никто не пострадал.
Это не первые происшествия с участием автобусов в Ростове-на-Дону за последнее время. Напомним, на прошлой неделе в городе произошло несколько резонансных ДТП с общественным транспортом, в одном из которых погиб пешеход.