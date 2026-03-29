В Емельяновском округе на пожаре погибли два человека

Есть и статистика пожаров за минувшие сутки. Всего в Красноярском крае в субботу были зафиксированы 9 пожаров. Так, в Боготоле огнем повреждены стены и потолочное перекрытие хозпостройки на площади 30 квадратных метров. Предварительная причина: неосторожное обращение с огнем. В Красноярске на Северном шоссе из-за короткого замыкания электропроводки огонь повредил деревянные паллеты, стену, кровлю здания склада на общей площади 30 квадратных метров.