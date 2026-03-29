В Емельяновском округе на пожаре погибли два человека

За минувшие сутки в Красноярском крае потушили 9 пожаров.

Источник: Комсомольская правда

В Емельяновском округе на пожаре погибли два человека. В каком именно населенном пункте, не уточняется. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России, трагедия случилась сегодня, 29 марта, сигнал на пульт диспетчера поступил в 6:18 утра.

С огнем боролись 11 человек, три единицы техники. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. В доме обнаружили мужчину и женщину 88 лет. На месте работает следственно-оперативная группа.

Есть и статистика пожаров за минувшие сутки. Всего в Красноярском крае в субботу были зафиксированы 9 пожаров. Так, в Боготоле огнем повреждены стены и потолочное перекрытие хозпостройки на площади 30 квадратных метров. Предварительная причина: неосторожное обращение с огнем. В Красноярске на Северном шоссе из-за короткого замыкания электропроводки огонь повредил деревянные паллеты, стену, кровлю здания склада на общей площади 30 квадратных метров.

На ликвидацию последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения выезжали 2 раза.

Происшествий на акваториях не зарегистрировано.