В Емельяновском округе на пожаре погибли два человека. В каком именно населенном пункте, не уточняется. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России, трагедия случилась сегодня, 29 марта, сигнал на пульт диспетчера поступил в 6:18 утра.
С огнем боролись 11 человек, три единицы техники. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. В доме обнаружили мужчину и женщину 88 лет. На месте работает следственно-оперативная группа.
Есть и статистика пожаров за минувшие сутки. Всего в Красноярском крае в субботу были зафиксированы 9 пожаров. Так, в Боготоле огнем повреждены стены и потолочное перекрытие хозпостройки на площади 30 квадратных метров. Предварительная причина: неосторожное обращение с огнем. В Красноярске на Северном шоссе из-за короткого замыкания электропроводки огонь повредил деревянные паллеты, стену, кровлю здания склада на общей площади 30 квадратных метров.
На ликвидацию последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения выезжали 2 раза.
Происшествий на акваториях не зарегистрировано.