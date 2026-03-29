Двое водителей погибли в результате ДТП в Хабаровске

В Хабаровске устанавливают обстоятельства смертельной дорожной аварии, сообщает городская Госавтоинспекция.

В Хабаровске устанавливают обстоятельства смертельной дорожной аварии, сообщает городская Госавтоинспекция.

ДТП произошло 28 марта около 23:00 по местному времени. На пересечении улиц Краснореченской и Урицкого столкнулись автомобили Toyota Corolla Fielder и Toyota Aqua. В результате оба водителя получили серьезные травмы и скончались на месте происшествия.

Кроме того, пострадали четыре пассажира Toyota Aqua, в том числе двое несовершеннолетних детей. Они доставлены в медицинское учреждение.

Проверка по факту случившегося продолжается.