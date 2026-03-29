Владельцев незарегистрированных собак начнут штрафовать в Хабаровском крае

В Хабаровском крае с прошлого года введена обязательная регистрация животных. Процедура проводится бесплатно в учреждениях государственной ветеринарной службы края. Обязательное условие — наличие у животного чипа.

«Главная цель регистрации — обеспечение безопасности и благополучия питомцев. Если ваша собака потеряется, наличие чипа и данные в реестре помогут найти ее быстрее. Также если возникнет спорная ситуация, регистрация станет подтверждением того, что животное — ваше. Кроме того, такой учет помогает бороться с проблемой бездомных животных. Процедура регистрации простая: нужно лишь обратиться в краевые ветеринарные учреждения, где собаку чипируют, оформят нужные документы, и вся информация окажется в единой базе», — отметили в управлении ветеринарии края.

Владельцев незарегистрированных собак начнут штрафовать с сентября этого года. Штраф составит до 3 тысяч рублей.