Владельцев незарегистрированных собак начнут штрафовать в Хабаровском крае

«Главная цель регистрации — обеспечение безопасности и благополучия питомцев. Если ваша собака потеряется, наличие чипа и данные в реестре помогут найти ее быстрее. Также если возникнет спорная ситуация, регистрация станет подтверждением того, что животное — ваше. Кроме того, такой учет помогает бороться с проблемой бездомных животных. Процедура регистрации простая: нужно лишь обратиться в краевые ветеринарные учреждения, где собаку чипируют, оформят нужные документы, и вся информация окажется в единой базе», — отметили в управлении ветеринарии края.