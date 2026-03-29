Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Смерть подростка после групповой драки в Шалкаре: задержаны трое подозреваемых

Трое подозреваемых по делу о смерти 17-летнего подростка задержаны после группой драки в селе Шалкар Актюбинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на «Диапазон».

Как сообщили в Департаменте полиции Актюбинской области, по факту гибели 17-летнего жителя Шалкарского района проводится расследование по двум уголовным статьям, предусматривающим ответственность за убийство и хулиганство, совершенное в группе лиц.

В изолятор временного содержания водворены трое подозреваемых.

Кроме того, установлены очевидцы и остальные участники произошедшего.

Для расследования преступления создана следственно-оперативная группа из числа наиболее опытных следователей и оперативных сотрудников.

Напомним, групповая драка молодежи произошла в ночь на 20 марта в Шалкаре Актюбинской области, в результате был убит 17-летний подросток.

Позже стало известно, что убитый год назад окончил школу и собирался идти в армию. По приведенной информации, смертельным стало одно из ножевых ранений — предположительно, удар пришелся в область сердца.