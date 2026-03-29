Смерть подростка после групповой драки в Шалкаре: задержаны трое подозреваемых

Как сообщили в Департаменте полиции Актюбинской области, по факту гибели 17-летнего жителя Шалкарского района проводится расследование по двум уголовным статьям, предусматривающим ответственность за убийство и хулиганство, совершенное в группе лиц.
В изолятор временного содержания водворены трое подозреваемых.
Кроме того, установлены очевидцы и остальные участники произошедшего.
Для расследования преступления создана следственно-оперативная группа из числа наиболее опытных следователей и оперативных сотрудников.
Напомним, групповая драка молодежи произошла в ночь на 20 марта в Шалкаре Актюбинской области, в результате был убит 17-летний подросток.
Позже стало известно, что убитый год назад окончил школу и собирался идти в армию. По приведенной информации, смертельным стало одно из ножевых ранений — предположительно, удар пришелся в область сердца.