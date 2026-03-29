В двух районах Ростовской области сбили украинские дроны

В Ростовской области минувшей ночью отражали воздушную атаку. Силы ПВО уничтожили беспилотники в Шолоховском и Родионово-Несветайском районах. Пострадавших нет, однако не обошлось без последствий на земле, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.