В двух районах Ростовской области сбили украинские дроны

В хуторе Чукаринский Шолоховского района из-за падения обломков дрона повреждено остекление окна в одной из построек. Возгорания не произошло. Оперативные службы отработали на месте.
Режим беспилотной опасности сохраняется.
Ранее сообщалось, что в селе Красный Октябрь Белгородского округа в результате детонации украинского дрона пострадал мирный житель. Мужчина получил осколочное ранение голени. Ему оказали помощь в городской больнице № 2 Белгорода, после чего он продолжит лечение амбулаторно.
