В двух районах Ростовской области сбили украинские дроны

В Ростовской области минувшей ночью отражали воздушную атаку. Силы ПВО уничтожили беспилотники в Шолоховском и Родионово-Несветайском районах. Пострадавших нет, однако не обошлось без последствий на земле, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

В хуторе Чукаринский Шолоховского района из-за падения обломков дрона повреждено остекление окна в одной из построек. Возгорания не произошло. Оперативные службы отработали на месте.

Режим беспилотной опасности сохраняется.

Ранее сообщалось, что в селе Красный Октябрь Белгородского округа в результате детонации украинского дрона пострадал мирный житель. Мужчина получил осколочное ранение голени. Ему оказали помощь в городской больнице № 2 Белгорода, после чего он продолжит лечение амбулаторно.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

