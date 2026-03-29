В Красноярском крае спасатели достали из искореженных авто четырех человек

Авария произошла на автодороге Шарыпово — Назарово.

Источник: Комсомольская правда

Спасатели достали из искореженных автомобилей четырех человек. Случилось это накануне, 28 марта, на 12 километре автодороги Шарыпово-Назарово. Прибывшие на место дорожные полицейские оценили ситуацию, стало понятно, что без помощи специалистов не обойтись — нужно было деблокировать водителей и пассажиров. Шарыповские спасатели сделали свое дело и передали пострадавших бригадам скорой помощи.

Другое ЧП случилось ночью в Дивногорске. Жители многоэтажки обратились за помощью — не для себя, а своей 87-летней соседки. Женщина не смогла открыть дверь изнутри, ей стало плохо. Спасатели Дивногорского поисково-спасательного отряда вскрыли дверь и передали хозяйку квартиры медикам.