Водитель из Омска сбил двух девочек на тротуаре

В субботу, 28 марта, в Омске произошло ДТП с участием подростков. Сообщение об аварии поступило в Госавтоинспекцию в 18:00. Инцидент случился на регулируемом перекрёстке улиц 24-я Северная и 11-я Амурская.
Предварительно установлено, что 50-летняя женщина, управлявшая «Ниссаном», при повороте налево не предоставила преимущество встречной «Киа». За рулём был 44-летний мужчина.
В итоге после столкновения «Киа» отбросило на тротуар, где находились две 14-летние девочки. Каждой из них понадобилась медицинская помощь.
Окончательно причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе дальнейшей проверки.