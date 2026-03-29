В Искитиме спасли 12-летнего подростка, застрявшего в сугробе

В Искитиме 12-летний подросток решил прыгнуть с гаражей в сугроб. Но такая забава для него обернулась снежным пленом: ноги застряли в снегу, и мальчик уже не смог самостоятельно выбраться. Об этом сообщили в Аварийно-спасательной службе Новосибирской области.
Инцидент произошел на улице Комсомольская. На место прибыла дежурная смена Искитимского поисково-спасательного отряда. Спасатели с помощью лопат откопали юношу и передали его родным. Подросток травм не получил.
— Прыжки с высоты в сугроб — опасная игра. Внешне снег кажется мягким и пушистым, но на самом деле он может скрывать лед, камни, арматуру. К тому же, как в этом случае, можно просто увязнуть и не иметь возможности выбраться самостоятельно, — предупредили спасатели.
Поэтому родителей призвали объяснить детям, что такая забава может закончится серьезными травмами.