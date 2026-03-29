В Омске мужчина расстрелял дружелюбных бездомных собак

Житель Омска убил бездомную собаку и ранил щенка. Об инциденте в социальных сетях сообщила женщина, которая подкармливала животных. Она написала, что 27 марта около дома № 8 на улице Кондратюка неизвестный застрелил из пневматического пистолета собаку-мать и подстрелил ее 5-месячного щенка. Малыша удалось отвезти в ветклинку. О состоянии щенка пока ничего неизвестно.
По словам женщины, собаки жили возле автосалонов по улице Кондратюка. Они были мирные и никого не трогали. Без страха подбегали к людям, которые о них заботились.
Инцидент со стрельбой попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как рано утром машина заезжает в проулок. Собаки идут в сторону автомобиля. Затем одна падает, остальные убегают. Пуля попала собаке в голову. Перед смертью она несколько часов мучилась.
Местные жители написали заявление в полицию. Сейчас делом занимаются следователи. Выстрел был совершён из пневматического оружия. Его уже изъяли для проверки. Оказалось, что стрелок живёт неподалёку. Он охотник со стажем. На допросе мужчина заявил, что собаки агрессивные и неоднократно нападали на его семью и жителей района.
После тщательной проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.