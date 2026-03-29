Силы ПВО за ночь сбили 203 украинских БПЛА над регионами России

Силы ПВО за ночь сбили 203 украинских беспилотника над регионами России. Об этом в воскресенье, 29 марта, сообщили в Минобороны РФ.
— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 203 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.
В Telegram-канале ведомства уточнили, что БПЛА были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Пензенской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской и Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваторией Черного моря.
Ночью 28 марта несколько взрывов прозвучало над Брянском. Силы противовоздушной обороны отражали воздушную атаку ВСУ. Об этом написал Telegram-канал Shot. Очевидцы рассказали, что было слышно несколько сильных взрывов около 23:40.