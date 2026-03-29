В Нижнем Новгороде мужчина попал в больницу после страшного пожара

На улице Строкина в Автозаводском районе города случился серьёзный пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Пламя разгорелось в одной из квартир на седьмом этаже МКД. Огонь на площади в 25 кв. метров тушили 39 спасателей на 11 машинах.
В результате пожара ожоги получил мужчина 1968 года рождения. Пострадавшего доставили в медучреждение.
«Благодаря оперативным действиям пожарных удалось спасти 10 человек, в том числе 3 детей и эвакуировать ещё 10 жильцов», — отмечается в опубликованном сообщении.