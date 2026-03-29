Суд обратил имущество умершего экс-мэра Вологды Шулепова в доход государства

Ранее правоохранители задержали вице-мэра Сочи Евгения Горобца и еще двух высокопоставленных чиновников по делу о взятке почти на 12 миллионов рублей. Горобец занимает пост замглавы города с 2024 года, а в органах местного самоуправления работает более 20 лет. Он известен своим проектом канатного метро в Краснодаре. Что еще известно о деле задержанных чиновников — в материале «Вечерней Москвы».