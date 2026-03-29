Суд обратил имущество умершего экс-мэра Вологды Шулепова в доход государства

Вологодский городской суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества бывшего мэра Вологды Евгения Шулепова. Об этом в воскресенье, 29 марта, сообщили в объединенной пресс-службе судов Вологодской области.
— Суд, исследовав материалы дела, решил: все заявленные в исковом заявлении объекты недвижимости, транспортные средства марок Lexus, BMW, маломерное судно и денежные средства обратить в доход государства, — говорится в заявлении.
Шулепов был фигурантом уголовного дела по трем статьям УК РФ. Его обвиняли в коррупции. По данным следствия, Шулепов получил взятки на сумму 11,3 миллиона рублей от коммерческих структур. Находясь на посту главы Вологды, он сотрудничал с застройщиками, которым предоставлял разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию. Взамен Шулепов получал от них деньги, скидки на жилье и другие привилегии.
Ранее правоохранители задержали вице-мэра Сочи Евгения Горобца и еще двух высокопоставленных чиновников по делу о взятке почти на 12 миллионов рублей. Горобец занимает пост замглавы города с 2024 года, а в органах местного самоуправления работает более 20 лет. Он известен своим проектом канатного метро в Краснодаре.