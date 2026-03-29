На Столбах мужчина упал со скалы и получил открытую черепно-мозговую травму

Пострадавшего доставили до спасательного поста на носилках.

28 марта в национальном парке «Красноярские Столбы» упал со скалы Ермак и получил открытую черепно-мозговую травму 50-летний мужчина.

По данным КГКУ «Спасатель», потерявшего сознание туриста доставили до спасательного поста на носилках. После этого пострадавшего передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

«Во избежание травматизма в очередной раз просим посетителей национального парка без специальной подготовки и снаряжения не покорять вершины “Красноярских Столбов”. Помните, ваша безопасность — в ваших руках!», — призвали специалисты КГКУ «Спасатель».

Напомним, недавно стало известно, что пропавшего в нацпарке бывшего спецназовца Потаенкова будут искать по биллингу.